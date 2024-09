HealthyMandy erfuhr vor einem Jahr von ihrer Schwangerschaft

HealthyMandy (29) feiert einen ganz besonderen Tag: "Heute vor genau einem Jahr haben wir den Anruf bekommen, dass ich schwanger bin…", verkündet die Influencerin auf Instagram. Dazu veröffentlicht sie einen Clip, der Rückblicke aus den vergangenen Monaten ihrer Schwangerschaft und der ersten Zeit mit ihrem Sohn zeigt. "Mittlerweile ist unser kleines Wunder schon viereinhalb Monate alt und bringt unser Herz jeden Tag zum Schmelzen. Ich bin mehr als dankbar, dass wir unser Regenbogenwunder im Arm halten dürfen, wir saugen die Momente auf wie ein Schwamm", lauten die rührenden Worte der Content Creatorin unter dem Beitrag.

Die 29-Jährige dokumentiert jeden Meilenstein ihrer Schwangerschaft ganz genau. So teilte sie bereits vor rund einer Woche, dass sich der Embryotransfer ihres kleinen Sohnes zum ersten Mal jährte. "Am 10.09.2023 hatten wir den Transfer und heute, am 10.09.2024 (und ein Tag nach unserem sechsjährigen Jahrestag), ist unser Sohn bereits vier Monate alt", schrieb sie zu einer niedlichen Fotoreihe. Während das erste Foto Mandy und ihren Mann FitnessOskar (33) mit dem Ultraschallbild zeigt, halten die beiden ihren Sohnemann auf der zweiten Aufnahme dann freudestrahlend im Arm.

Seit einigen Jahren dreht sich auf den Social-Media-Kanälen der beiden Influencer alles um das Thema Nachwuchs. Dabei mussten Mandy und Oscar schon Schlimmes durchmachen: Ihr erstgeborener Sohn Rio, der 2022 das Licht der Welt erblickte, starb nur wenige Monate nach seiner Geburt, da er unter einer seltenen Immunkrankheit, dem IPEX-Syndrom, litt. Im Mai durften sie sich dann über die Geburt ihres zweiten Sohnes freuen, der mithilfe von künstlicher Befruchtung gezeugt wurde.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im September 2023

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn im September 2024

