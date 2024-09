Hier feiert Colin Farrell Vater-Sohn-Auftritt mit Sohn Henry

In New York fand kürzlich die Premiere von "The Penguin" statt. Bei dieser durfte natürlich auch Hauptdarsteller Colin Farrell (48) nicht fehlen. Zur Feier des "Batman"-Spin-offs erschien er jedoch nicht allein, sondern holte sich eine ganz besondere Begleitung an die Seite: Er besuchte das Event zusammen mit seinem Sohn Henry Farrell und ließ sich vor Ort Arm in Arm mit dem 14-Jährigen ablichten.

Währenddessen gab das Vater-Sohn-Duo eine wirklich gute Figur ab. Der 48-Jährige trat in einem schwarzen Nadelstreifenanzug vor die Fotografen und kombinierte dazu ein weißes Hemd sowie eine schwarze Krawatte. Dagegen war die Wahl seines Sohnes, den er gemeinsam mit der polnischen Schauspielerin Alicja Bachleda-Curuś hat, auf einen komplett einfarbigen Look gefallen: Er trug einen schwarzen Anzug, ein schwarzes Hemd sowie ebenfalls eine schwarze Krawatte.

Bei dem kleinen Familienzusammentreffen fehlte jedoch eine Person: sein Sohn James. Der 21-Jährige leidet unter dem Angelman-Syndrom – einer seltenen genetisch bedingten Erkrankung, die zu einer geistigen und körperlichen Behinderung sowie Entwicklungsverzögerungen und Hyperaktivität führt. In einem Interview mit People sprach der gebürtige Ire kürzlich offen über die Diagnose seines Sohnes und erzählte, die Familie habe in der Vergangenheit häufig mit Anfällen zu kämpfen gehabt, die typisch für diese Art von Erkrankung seien. "Glücklicherweise hatte James seit zehn oder elf Jahren keinen durchschlagenden Anfall mehr, aber ich saß in so einigen Krankenwagen, war mit ihm im Krankenhaus", fügte Colin hinzu.

Getty Images Colin Farrell und sein Sohn Henry im März 2023

Getty Images Colin Farrell im Februar 2023

