Hochzeit und Kids? Das planen Dennis Gries und seine Katja

Wie geht es bei Dennis Gries und Katja Geretschuchin (29) weiter? In einer Q&A-Runde auf Instagram geben der Ex-Bachelor und seine Freundin ein paar Einblicke in ihre Zukunftspläne. Auf die Frage ihrer Fans, wo sie sich in fünf Jahren sehen, antworteten die beiden mit Emojis und deuten an, dass sie sich dann verheiratet mit Haus und Kind sehen. "Haben uns lange darüber unterhalten und es ist verrückt, darüber nachzudenken. Man kann die Zukunft nie genau planen, aber zumindest sind wir uns in der Vorstellung einig", so Katja in ihrer Story.

Auch das Thema gemeinsamer Wohnort war für die beiden Realitystars bereits ein großer Punkt, da sie aktuell eine Fernbeziehung führen – zwischen ihnen liegen 580 Kilometer. Obwohl sich Dennis bisher nicht von seiner Heimat im Allgäu trennen konnte und Katja in Düsseldorf lebt, ist ihnen klar, dass sie bald zusammenziehen möchten. "Wir haben uns noch nicht geeinigt. Erst mal müssen wir uns beide im Klaren darüber sein, wohin es für uns geht, bevor wir das sozusagen dann auch mit der Öffentlichkeit teilen", sagte die Beauty in einem früheren Interview mit RTL. Trotz der Entfernung sehen sich die zwei so oft es geht und verbringen nie viel Zeit ohne einander.

Dennis und Katja haben sich in der diesjährigen Staffel von Die Bachelors kennengelernt. Der Fitnesskaufmann habe zu der 29-Jährigen in der Show direkt eine Verbindung gespürt. "Ich hatte ja eigentlich ab der ersten Sekunde diese positive Energie, die sie verbreitet, wenn sie irgendwo den Raum betritt, ihre Zielstrebigkeit, sie inspiriert mich, und ich glaube auch einfach, wir ergänzen uns in vielen Punkten sehr gut", verriet er im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

RTL Katja und Dennis im "Die Bachelors"-Finale, 2024

