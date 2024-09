Neue Zeugen sollen bald gegen P. Diddy vor Gericht aussagen

Der Rap-Mogul Diddy steht erneut im Fokus der Justiz. Wie TMZ berichtet, haben sich zwei neue Zeugen bereit erklärt, im laufenden Sexhandelsprozess gegen den Musiker auszusagen. Eine von ihnen, eine aktuelle Sexarbeiterin, behauptet, bereits 2014 mit Diddy in Kontakt gewesen zu sein. Angekündigt wurde, dass diese Person in den kommenden Tagen vor einer Grand Jury aussagen wird. Die Ermittlungen wurden intensiviert, seit P. Diddy am Montagabend in New York City aufgrund einer Anklage wegen Schutzgelderpressung, sexuellen Menschenhandels durch Gewalt, Betrug oder Zwang sowie Transport zur Ausübung der Prostitution verhaftet wurde. Trotz wiederholter Versuche wurde ihm die Freilassung gegen Kaution bereits zweimal verwehrt.

Während die Bundesbehörden weiter Informationen sammeln und Zeugen befragen, wurde bekannt, dass mindestens eine weitere Sexarbeiterin ebenfalls von den Ermittlern kontaktiert wurde. Diese plant, später in diesem Monat in New York auszusagen. P. Diddys Anwalt Marc Agnifilo arbeitet derzeit fieberhaft daran, seinen Mandanten aus dem berüchtigten MDC-Brooklyn-Gefängnis zu holen und in eine bessere Haftanstalt zu verlegen. P. Diddy gebe, laut ihm nicht, auf: "Er ist voll und ganz auf seine Verteidigung konzentriert", versicherte der Jurist TMZ. Dennoch bleibt der Musiker bis auf Weiteres hinter Gittern.

P. Diddy, dessen richtiger Name Sean Combs ist, zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der Musikbranche. Privat blieb es indes nicht immer ruhig um den Rapper und Produzenten. Nach mehreren aufsehenerregenden Beziehungen und Geschäftspartnerschaften findet er sich nun inmitten eines der schwerwiegendsten Vorwürfe seiner Karriere wieder. Trotz der laufenden Ermittlungen und der komplexen Anklagen hat sein Team bisher keine offiziellen Stellungnahmen abgegeben. Fans und Kritiker blicken gespannt auf die Entwicklungen in diesem brisanten Fall.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy, Musikproduzent

