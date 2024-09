So liebevoll gedenkt Sarah Ferguson ihrer verstorbenen Mama

Der Bund zwischen einer Mutter und ihrer Tochter ist etwas ganz Besonderes. Das weiß auch Herzogin Sarah Ferguson (64), die in einem sehr emotionalen Post auf Instagram ihrer verstorbenen Mama gedenkt. "Meine sehr geliebte Mutter Susie ist heute vor 26 Jahren gestorben. Sie war viel zu jung, um uns genommen zu werden, und ich denke oft daran, dass sie mit nur 61 Jahren jünger war als ich, als sie bei einem grausamen Unfall starb", schreibt sie und teilt eine Reihe Bilder. Darauf sieht man Susie unter anderem voller Freude lachen, andere Fotos zeigen sie auf dem ikonischen Balkon des Buckingham Palace.

Sarah schreibt weiter: "Ich denke ständig an ihre Lebenslust und ihren strahlenden Geist. Wie wir alle hat sie Fehler gemacht, aber sie hat mich gelehrt, jeden Tag zu schätzen und immer zu versuchen, Menschen mit Freundlichkeit zu behandeln" Abschließend fügt sie noch hinzu: "Ich vermisse sie sehr." Ihre Fans drücken ihr tiefstes Beileid in den Kommentaren aus und schicken der Ex von Prinz Andrew (64) jede Menge Kraft. "Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen", schreibt ein Anhänger und andere fügen hinzu: "Ich bin mir sicher, sie wacht aus dem Himmel über dich und deine Liebsten."

Sarah steht auch ihren eigenen Töchtern, Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie, sehr nah. Immer wieder betont sie, wie stolz sie auf ihre Sprösslinge und deren Erfolge sei. Besonders wie sehr die beiden sie während ihres Kampfes gegen Hautkrebs unterstützt hätten, habe die Herzogin von York sehr gerührt. Im Juni äußerte sie im Interview mit Hello!: "Ich habe die außergewöhnlichste Familie und ein großartiges Team. Meine Mädchen wissen, dass ich ihnen immer die Wahrheit sagen werde, egal wie schwer es ist."

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

