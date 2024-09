Umut Tekin macht seiner Emma eine zuckersüße Liebeserklärung

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund lernten sich bei Temptation Island V.I.P. kennen und lieben. Aktuell stellen die beiden bei Das Sommerhaus der Stars auf die Probe, ob sie ein eingespieltes Team im Kampf um den Sieg sind. Der Realitystar scheint sich allerdings bereits sicher zu sein, dass sie das bereits sind. Auf Instagram widmet er seiner Liebsten rührende Worte: "Ich weiß, dass wir unsere Höhen und Tiefen hatten. Wir sind nicht perfekt, wir haben dennoch immer wieder einen Weg gefunden, egal wie schwer es war. Du bist die erste Frau in meinem Leben, die mir zeigt, wie sehr sie mich liebt und für die Beziehung kämpft."

"Du gibst immer dein Bestes für uns und keiner da draußen kennt dich so gut wie ich. Ich werde dich niemals aufgeben, es ist mir scheißegal, was die Welt sagt, denn ich weiß, was für ein toller Mensch du bist", äußert sich Umut weiter und scheint im weiteren Verlauf seines Textes anzudeuten, dass er sich bereits eine Zukunft mit Emma vorstellt: "Irgendwann werden unsere Kinder uns sagen: 'Mama, Papa, danke, dass ihr immer an euch geglaubt habt und an euch gearbeitet habt." Unter den Beitrag schreibt der Realitystar noch: "Egal, was bei 'Das Sommerhaus der Stars' noch kommen mag, wir werden immer zusammenhalten und niemals aufgeben." Dahinter findet sich noch ein vielsagender Ring-Emoji sowie der Hashtag "Meine Frau".

In "Das Sommerhaus der Stars" zeigte Umut bereits, wie sehr ihm das Wohlergehen seiner Partnerin am Herzen liegt. Wegen der anderen Kandidaten Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) kullerten bei Emma bereits am ersten Abend die Tränen – denn für die beiden sei es ein absolutes No-Go, dass Umut bei "Temptation Island V.I.P." seine damalige Freundin Jana-Maria Herz (32) betrogen hatte, um stattdessen mit Verführerin Emma zusammenzukommen. "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen!", erklärte Umut daraufhin Sam und Rafi und fügte an letzteren gerichtet noch hinzu: "Ich mache dein Leben hier zur Hölle."

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Emma Fernlund

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund, Dezember 2023

