Wegen Gerda: Jannik Kontalis hatte "verrücktesten Sommer"

Der Sommer neigt sich allmählich dem Ende – für Jannik Kontalis ist das offenbar der richtige Zeitpunkt, seiner Gerda Lewis (31) ein niedliches Liebesgeständnis zu machen. Auf Instagram teilt der einstige Make Love, Fake Love"-Kandidat einen Zusammenschnitt verschiedener Videosequenzen von sich und Gerda. "Das war mit Abstand der verrückteste Sommer meines Lebens! Wir haben dieses Jahr schon so viel zusammen erlebt und das Jahr hat noch eine ganz besondere Reise für uns übrig. Ich will am liebsten die ganze Welt mit dir sehen", schwärmt Jannik.

Prompt reagiert Gerda auf diese niedliche Liebeserklärung und lässt ihren Jannik in den Kommentaren wissen: "Ich liebe dich. Auf viele weitere Erinnerungen. Freue mich auf Ende September." Dahinter setzt die Influencerin unter anderem ein Haus-Emoji und ein Hunde-Emoji – deutet sie damit eventuell etwas Bestimmtes an? Jannik macht im Netz kein Hehl aus seiner Liebe zu Gerda und schwärmt immer wieder in den höchsten Tönen von seiner Partnerin. "Mir wird von Tag zu Tag klar, dass das mit uns etwas ganz Besonderes ist und du nicht nur meine ganz große Liebe, sondern auch meine bessere Hälfte bist", ließ er seine Community bereits vor einigen Monaten wissen.

Gerda und Jannik heizten die Gerüchte um eine mögliche Beziehung vor knapp einem Jahr an. Im September vergangenen Jahres gestand die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin dann, dass sie und Jannik sich daten – und das mit vollem Erfolg! Der Beziehung der Realitystars scheint es vor allem an einer Sache nicht zu fehlen: Harmonie! "Wir streiten uns wirklich so selten. Wir können Tage einfach super verbringen, beide machen ihr Ding, beide sitzen auf der Couch, man redet vielleicht auch mal eine Stunde nicht. Es ist superentspannt", freute sich Jannik im Interview mit Promiflash.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis im August 2024

