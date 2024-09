Zwischen Brad Pitt und Ines De Ramon wird es immer ernster

Brad Pitt (60) und Ines De Ramon (31) haben ihre Beziehung mittlerweile offiziell gemacht und zeigten sich bei der Premiere seines neuen Films "Wolfs" auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig am 1. September. Nach fast zwei Jahren des Datings war dieser öffentliche Auftritt für das Paar wohl "ein bedeutender Schritt". Ein Insider verrät gegenüber Us Weekly: "Sie sind superverliebt." Ein weiterer Tippgeber plaudert gegenüber dem Magazin aus, dass es zwischen dem Schauspieler und der Schmuckdesignerin sehr ernst sei: "Er ist sehr engagiert, wenn es um sie und ihre gemeinsame Zukunft geht."

Die Beziehung von Brad und Ines, die seit knapp zwei Jahren zusammen sind, scheint also eine Zukunft zu haben. Laut der letzten Quelle verstehen sich die beiden besonders gut, weil sie "Hippies im Herzen" seien und eine Leidenschaft für Kunst und Musik teilen. "Brad liebt es, Ines seinen Freunden vorzustellen, weil es so viel Spaß macht, um sie herum zu sein", fügt der Insider noch hinzu.

Ines war zuvor mit dem Schauspieler Paul Wesley (42) verheiratet, von dem sie sich 2022 trennte und schließlich nach mehreren Monaten offiziell scheiden ließ. Im November 2022 wurde sie erstmals romantisch mit Brad in Verbindung gebracht, und ihre Beziehung entwickelte sich schnell weiter. Freunde des Paares berichteten bereits zuvor, dass Ines eine positive Wirkung auf Brad habe und ihn sehr glücklich mache. "Ines ist großartig für Brads Seele", plauderte im vergangenen Jahr ein Bekannter des Filmstars gegenüber Us Weekly aus und fügte hinzu: "Ines hat ihm viel Hoffnung gegeben. Sie hat einen guten Einfluss auf sein Leben."

Anzeige Anzeige

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon

Anzeige Anzeige

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige