Nach langer Pause: Alexander Klaws wird wieder zu Tarzan

Das lässt das Herz aller Musical-Fans höherschlagen! Alexander Klaws (41) hat sich in der deutschen Medienwelt in vielen Bereichen einen Namen gemacht. Insbesondere verzückt das Multitalent seine Fans aber auf der großen Showbühne. Von 2010 bis 2013 lockte er als Tarzan sämtliche Fans ins Theater nach Hamburg. Drei Jahre später schlüpfte er noch einmal in die Rolle, ehe sich der einstige DSDS-Gewinner wieder anderen Projekten widmete. Nun kehrt Alex aber erneut als Tarzan zurück – dieses Mal in Stuttgart. Diese freudige Botschaft verkündet der Musical-Darsteller auf Instagram: "Eine Stunde früher als geplant – aber manche konnten es einfach nicht abwarten. Stuttgart, ich bin im Anflug!" Dabei fügt Alex noch den Hashtag "Tarzan" hinzu und teilt einen Bildausschnitt aus dem Stück.

Laut dem offiziellen Instagram-Account der Inszenierung schwingt Alex ab dem 25. Januar 2025 wieder an der Liane entlang. "Das ist eure Chance, ihn live zu erleben – ab sofort könnt ihr die heiß begehrten Tickets sichern!", wird dort zudem verkündet. Der Dreifachpapa soll allerdings nur bis April desselben Jahres und nur für ausgewählte Termine in die Rolle des Tarzan schlüpfen.

Erst vor wenigen Wochen durfte sich Alex auch in seinem Privatleben über etwas ganz Besonderes freuen: Er wurde zum dritten Mal Papa. "Alle sind gesund. Mama geht es super, dem Kind geht es gut. Und das ist das Allerallerwichtigste", schwärmte der Musiker im Podcast "Feel Hamburg". Noch immer sei Alex ganz "durch den Wind", aber gleichzeitig auch "unfassbar stolz".

Getty Images Alexander Klaws, Schauspieler

Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine Familie im August 2024

