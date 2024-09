Arm in Arm: Katie Price wurde mit einem neuen Mann gesichtet

Am Donnerstag wurde Katie Price (46) in London bei der Future is White Fox-Party an der Seite eines unbekannten Mannes gesichtet. Auf Schnappschüssen, die OK! vorliegen, strahlt die Reality-TV-Bekanntheit, während sie Arm in Arm mit ihrer männlichen Begleitung das Event verlässt. Katie trug zu diesem Anlass ein durchsichtiges schwarzes Maxikleid und präsentierte stolz die Ergebnisse ihres jüngsten Facelifts. Von ihrem Freund John Joe "JJ" Slater fehlte an dem Abend allerdings jede Spur.

In den letzten Monaten hat die 46-Jährige immer wieder angedeutet, dass bald eine Verlobung mit JJ anstehen könnte. Mitte August wurde Katie dann mit einem verdächtigen Schmuckstück erwischt. Wie Daily Mail berichtete, funkelte ein großer Diamantklunker an ihrem Ringfinger, der wie ein Verlobungsring aussah. Allerdings stellte ein Vertreter der beiden britischen Stars auf Anfrage des Newsportals klar: "Nein, sie sind nicht verlobt."

In den vergangenen Monaten ging es ziemlich turbulent für Katie zu: Sie wurde im März wegen einer Steuerschuld in Höhe von rund 890.000 Euro für bankrott erklärt. Im August wurde sie dann am Flughafen Heathrow verhaftet, weil sie eine Anhörung zu ihren Insolvenzansprüchen versäumt hatte. Im Zuge einer kosmetischen Operation reiste sie in die Türkei und nahm an einer Anhörung eines Spezialgerichts für Insolvenzverfahren am 9. August per Videoanruf teil.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Freund John Joe Slater, August 2024

Getty Images Katie Price, Unternehmerin

