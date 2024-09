Chris Hemsworth und seine Familie genießen Surf-Abenteuer

Chris Hemsworth (41), Elsa Pataky (48) und ihre gemeinsamen Kids haben ihre Familienzeit in einem Surfpark in Sydney in vollen Zügen genossen. Das stellte der Thor-Star mit einer Bilderreihe auf seinem Instagram-Profil unter Beweis, welche das actiongeladene Vergnügen festhielten. Nicht nur Elsa sah auf den Schnappschüssen in ihrem schwarzen Neoprenanzug unglaublich fit aus und strahlte, während sie auf einem Surfbrett über das Wasser glitt: Auch Chris, Sohnemann India (12) sowie die Zwillinge Sasha (10) und Tristan (10) hatten sichtlich Spaß und zeigten ihr Können auf den anspruchsvollen Wellen des Parks. "Unglaubliche Reihe von Tagen", schrieb Chris unter die Slideshow und fügte begeistert hinzu "Ununterbrochene Wellen und Spaß."

Und was sagt Chris' Community im Netz zu dem familiären Surf-Abenteuer? Die ist hellauf begeistert und lobt das Können der Familienmitglieder in den höchsten Tönen. "Wow, ihr seid alle so gut darin" und "Was für eine tolle Ausführung" lauten nur einige der wohlwollenden Fan-Kommentare. Bei dem Spaß, den die Familie auf den Bildern ausstrahlt, wünschte sich sogar ein Bewunderer, in den Familienkreis aufgenommen zu werden: "Ich möchte bitte in diese Familie adoptiert werden! Sie sind die coolsten."

Zuletzt sorgte Chris vergangene Woche bei einem Interview für Lacher, als er eine lustige Familienanekdote auspackte. Zu Gast in der australischen Radioshow "Jase and Lauren" verriet der Hollywood-Schauspieler, dass er seinen Zwillingssöhnen erlaube, sich gegenseitig die Haare zu schneiden. Zuvor hatten die beiden auf dem roten Teppich bei der "Transformers One"-Premiere in Sydney mit ihren Topfschnitten für mächtig Aufsehen gesorgt.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth im September 2024

Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

