Chris Hemsworth hat Sohn Sasha einen Topfschnitt verpasst

Chris Hemsworth (41) beweist sein Talent regelmäßig vor der Kamera. Doch auch im alltäglichen Leben scheut der Actionheld vor nichts zurück – schon gar nicht vor Scheren. In der australischen Radioshow "Jase & Lauren" sprach der Marvel-Star mit Moderatorin Lauren Phillips über die unkonventionellen Frisuren seiner beiden Zwillingssöhne Tristan (10) und Sasha (10) auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Transformers One" in Sydney. "Hast du da etwa einen auf Edward mit den Scherenhänden gemacht, weil kein Friseur diese Haarschnitte absegnen wollte?", fragte sie den Thor-Star neckisch. Dieser entgegnete, dass seine Jungs und ihre Kumpels sich die skurrilen Topfschnitte gegenseitig verpasst haben. Bei Tristan habe zuerst ein Kumpel die Schere zur Hand genommen. Später sei er dann aber noch einmal zum Friseur gegangen, um den Schnitt zu begradigen. Bei Sasha griff der Schauspieler allerdings selbst zur Schere.

Während der Prozedur habe Chris unter der genauen Beobachtung seines Sprösslings gestanden. "Er gab mir strikte Anweisungen, wie ich vorgehen sollte", schilderte der Australier. Seine Ehefrau Elsa Pataky (48) bezeichnete die neuen Haarschnitte ihrer Söhne schließlich als "die schlimmsten Frisuren", die sie je gesehen hatte. Auch Chris selbst blickte eher kritisch auf die Endresultate. Im Interview verriet er, wie er seine beiden Jungs wegen ihrer neuen Looks neckte: "Ich sagte: 'Ihr seht aus wie Lloyd Christmas aus 'Dumm und Dümmer''", womit er sich auf Jim Carreys (62)Figur in der Kultkomödie bezog.

Erst Anfang August durfte Chris sich auf den Köpfen seiner beiden Söhne austoben, wobei dies für eine Menge Lacher im Netz sorgte. Auf einem Foto, das der 41-Jährige auf seinem Instagram-Profil postete, präsentieren Tristan und Sasha verlegen ihre neuen Haarschnitte. Feuer und Flamme für die eigenwilligen Frisuren seiner Kids kommentierte der Avengers-Star den Schnappschuss mit den Worten: "Das Haareschneiden war schon immer meine einzig wahre Leidenschaft und wie ihr sehen könnt, sprechen die Ergebnisse für sich selbst." Mit zwei Tränen lachenden Emojis rundete der Schauspieler seinen Beitrag ab. Auch die Fans kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus. "Ein Mix aus Topfschnitt und Vokuhila", scherzt ein User unter anderem in den Kommentaren, während ein anderer Nutzer witzelt: "Welche Schüsselgröße hast du benutzt?"

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth mit ihren Söhnen auf dem Walk of Fame, Mai 2024

Instagram / chrishemsworth Tristan Hemsworth und Sasha Hemsworth im August 2024

