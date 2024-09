Daniela Katzenberger ist Zweite bei Fitness-Contest geworden

Daniela Katzenberger (37) kann mächtig stolz auf sich sein! Über ein Jahr lang arbeitete die TV-Bekanntheit an ihrem Körper und verzichtete auf Fast Food und Co. mit dem Ziel, an einem Bikini-Contest teilzunehmen. In der neuen Folge ihrer Show "Daniela Katzenberger" macht sich die Kultblondine auf zu dem Wettbewerb der World Fitness Federation. Gegen drei andere Bewerberinnen muss sie im Bikini ihren durchtrainierten Körper präsentieren – mit Erfolg! Die Katze darf sich über den zweiten Platz in dem Schönheitswettbewerb freuen! Das bedeutet für sie, dass sie in der nächsten Runde ist und nach Las Vegas reisen darf.

Während der Teilnahme war Daniela ganz schön aufgeregt. "Ich weiß nicht, wann ich jemals so nervös war. Ich habe so gezittert", gab sie zu. Ihre Mutter Iris Klein (57) und ihr Mann Lucas Cordalis (57) konnten Dani aber beruhigen. Nach dem verdienten zweiten Platz fällt der ganze Druck erst einmal von ihr ab: "Ein Jahr und sechs Wochen sind von mir abgefallen."

Schon länger hatte sich Daniela das Ziel gesetzt, an ihrem Körper zu arbeiten. Im Netz teilte die Mallorca-Auswanderin auch immer wieder stolz ihre Ergebnisse. Rund zehn Kilo hat die Mama einer Tochter in dem Jahr abgenommen. "Einfach war’s nicht, aber es fühlt sich einfach saumäßig gut an", gab sie einst in ihrer Instagram-Story zu.

Daniela Katzenberger, VOX Daniela Katzenberger kurz vor dem Wettbewerb

Daniela Katzenberger, VOX Daniela Katzenberger beim Fitness-Contest

