"Dröhnschädel": Jakub Jarecki hat sich beim Fußball verletzt

Jakub Jarecki (29) hat seinen Fans einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Der Realitystar zeigte sich nämlich kürzlich im Netz mit einem Verband um den Kopf. In seiner Instagram-Story klärt der Fußballer nun auf, weshalb er diesen trug: "Ich war am Mittwoch beim Pokalspiel, beim Fußball. Dann hat es halt Rumms gemacht. Schön, Kopf an Kopf. Ich habe jetzt einen dicken Cut am Hinterkopf." Dazu blendet der Fußballer noch einmal ein Bild des besagten Kopfverbandes ein. Wie er weiter erklärt, gehe es ihm mittlerweile zwar schon besser, jedoch habe er noch mit einem "ziemlichen Dröhnschädel" zu kämpfen.

Nicht nur im Sport scheint er gerade nicht so viel Glück zu haben: Auch in der Liebe lief es bei dem Profi-Kicker zuletzt nicht gerade rund. Er und seine langjährige Partnerin Kate Merlan (37), mit der er seit Jahren eine holprige On-off-Beziehung geführt hatte, gaben vor rund einem Monat ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Nachdem ein Schnappschuss aufgetaucht war, auf dem der 29-Jährige mit einer fremden Frau schmuste, verkündete Kate auf ihrem Instagram-Profil entschieden: "Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück." Ob der Entschluss schon vorher fiel oder erst durch die aufgetauchten Kuschel-Pics, ließ die TV-Bekanntheit dabei offen.

Einige Tage später meldete sich auch Jakub erstmals zu der Trennung zu Wort. "Es stimmt auf jeden Fall, dass wir getrennt sind. Dieses Mal auch endgültig", versicherte er seiner Community in seiner Instagram-Story. Zu den Gründen des Beziehungs-Aus hielt auch er sich bedeckt, der Kicker erklärte lediglich: "Liebe alleine reicht nicht aus für einen gemeinsamen Weg." Einen Rosenkrieg zwischen den beiden einstigen Turteltauben soll es jedoch nicht geben – vor allem zum Wohle ihres gemeinsamen Hundes Hugo.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Sportler

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki

