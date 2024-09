Kennt schwangere Liz Kaeber etwa schon das Babygeschlecht?

Es dauert nicht mehr lange, bis Liz Kaeber (32) endlich ihren allerersten Nachwuchs in den Händen halten darf – denn das Model ist bereits seit einigen Monaten schwanger. Auf Ultraschallbildern, die sie kürzlich im Netz teilte, ist das ungeborene Kind der einstigen Bachelor-Gewinnerin schon deutlich erkennbar – weiß sie etwa auch schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? "Ich weiß das Geschlecht selber noch nicht. [...] Mir ist es ganz egal, was es wird. Hauptsache gesund", verriet sie im Interview mit VIP.de.

Wie die Blondine weiter ausplauderte, könnte sie jedoch jeden Moment herausfinden, ob sie einen Sohn oder eine Tochter auf der Welt begrüßen darf: "Wir haben uns gestern von dem Arzt das Geschlecht aufschreiben lassen und jetzt fehlt noch der passende Moment, an dem wir den Umschlag dann öffnen." Mit dieser Antwort steigt wahrscheinlich die Hoffnung ihrer Fans, bald das Babygeschlecht durch ein originelles Gender Reveal im Netz herauszufinden.

Obwohl Liz schon seit Längerem schwanger ist, erzählte sie ihrer Instagram-Community erst vor rund einem Monat von den freudigen Baby-News. Mit einem Video, auf dem das Pärchen glücklich den Babybauch der 32-Jährigen präsentiert, machten sie die Schwangerschaft publik. Damit ging für Liz und ihren Partner Nick Maerker endlich ihr langersehnter Kinderwunsch in Erfüllung. Da die Influencerin an Endometriose leidet, hatte sie in der Vergangenheit nämlich große Probleme, schwanger zu werden.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

