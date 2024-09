Strahlend: Cassie erstmals nach P. Diddys Verhaftung gesehen

Cassie (38), die Ex-Freundin von P. Diddy (54), wurde am Donnerstag erstmals seit der schockierenden Verhaftung des Musikmoguls in der Öffentlichkeit gesehen. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, läuft die Sängerin in stilvollen Yogahosen, einem Sporttop und Sonnenbrille durch New York City. Dabei strahlte Cassie und winkte ihren Fans mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht zu. Das ist das erste Mal, dass sie sich ihren Fans wieder zeigt, nachdem ihr Ex-Freund P. Diddy am Montagabend festgenommen wurde.

Trotz des laufenden Skandals strahlte die "Me & U"-Sängerin und schien die Zeit mit ihren Freunden sichtlich zu genießen. Cassies Anwesenheit in der Öffentlichkeit zeigt, dass sie sich nicht von den Ereignissen um ihren Ex-Freund unterkriegen lässt. In den neuen Klagen wird P. Diddy unter anderem Sexhandel und Erpressung vorgeworfen, woraufhin er in Manhattan festgenommen wurde. Cassie hat sich bisher jedoch nicht zu den jüngsten Entwicklungen geäußert. Ihr Anwalt hatte gegenüber Daily Mail erklärt: "Weder Frau Ventura noch ich haben einen Kommentar abzugeben."

Bereits im Mai wurden schockierende Überwachungskameraaufnahmen veröffentlicht, die P. Diddy dabei zeigen, wie er Cassie im Jahr 2016 in einem Hotel in Los Angeles angriff. Das hat unter anderem dazu beigetragen, dass sich weitere Opfer gegen den Musiker aussprachen und das womöglich zu einem Gerechtigkeitsprozess führen könnte. P. Diddy und Cassie haben sich allerdings schon vor einem Jahr vor Gericht geeinigt, nachdem sie ihm vorgeworfen hatte, sie während ihrer zehnjährigen Beziehung sowohl körperlich als auch sexuell missbraucht zu haben.

Getty Images Cassie in Los Angeles im Mai 2018

Getty Images P. Diddy und Cassie

