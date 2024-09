Vor "Temptation Island V.I.P.": Rebecca misstraut Adrian

Am 5. Oktober geht Temptation Island V.I.P. in die nächste Runde. In der neuen Staffel wollen sich unter anderem Rebecca Ries und Adrian Alian (28) dem ultimativen Treuetest unterziehen, da ihre Beziehung nach einem Vertrauensbruch auf der Kippe steht. In einem Interview mit RTL verrät die Beauty vor ihrem Einzug auf die Insel der Versuchung, inwiefern sie ihrem Partner vertraut: "Mein Vertrauen hat der gute Herr ja schon etwas arg missbraucht. Ich würde mal sagen, ein Grundvertrauen ist da, aber alles andere ist eher so Misstrauen."

Ganz anders sieht es hingegen bei Adrian aus: Er vertraue seiner Freundin zu "99,9 Prozent", wie er gegenüber dem Sender preisgibt. Rebecca erhoffe sich von der Teilnahme an dem Reality-Experiment, dass ihre Bindung und Beziehung danach gefestigter ist. "Dass wir uns in vielen Sachen klar werden, dass er an seine persönlichen Grenzen kommt und sich seiner Sachen noch mehr bewusst wird und bei mir eigentlich genau das Gleiche", ergänzt sie.

Rebecca und Adrian haben sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Nach mehreren Dates im realen Leben haben die beiden sich dazu entschieden, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ende des vergangenen Jahres geriet ihre Liebe dann ins Wanken. "Ich habe mich in Hamburg nicht verhalten, als wäre ich in einer Beziehung. [...] Ich habe mich sehr respektlos gegenüber Rebecca verhalten", gab der 28-Jährige im "Groupchat with Saro" zu und ging weiter ins Detail: "Dass andere Frauen nah an mir dran sind, ist ja auch schon eine Form von Fremdgehen."

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Bachelor in Paradise, RTL+ Rebecca Ries und Adrian Alian bei "Bachelor in Paradise"

