Bereiten König Charles und Prinz Harry ihre Versöhnung vor?

Prinz Harry (40) hat sich mit seiner königlichen Familie zerstritten. Neben seinem Zwist mit Prinz William (42) scheint die Lage insbesondere zwischen ihm und seinem Vater König Charles III. (75) angespannt zu sein. Royal-Experte Hugo Vickers sieht allerdings einige Indizien dafür, dass sich die beiden bald vertragen könnten. Zum einen verbringt der Rotschopf wieder mehr Zeit in seinem Heimatland. "Wenn er regelmäßig kommt, besteht zumindest die Chance, dass er sich irgendwann mit seinem Vater trifft, und vielleicht kann das ein Schritt in Richtung Versöhnung sein", mutmaßt der Autor im Gespräch mit The Sun und fügt hinzu: "Ich denke, es ist noch ein langer Weg, aber es ist schön, dass er das Gefühl hat, dass er trotzdem nach England kommen kann."

Seinerseits zeige auch der Monarch momentan guten Willen. An Harrys Geburtstag widmete ihm der König einen süßen Post im Netz – den ersten seit mehreren Jahren. Der Experte schätzt das als ein gutes Zeichen dafür ein, dass Charles seinem Sohn "die Tür offen hält". Ein Treffen der beiden Royals müsse allerdings von dem Familienoberhaupt organisiert werden. Hugo ist sich sicher: "Wenn der König ihn zu sehen wünscht, wird er es arrangieren. [...] Wenn er ihn nicht sehen will, wird er sagen, dass er zu beschäftigt ist."

Ende des Monats wird Harry wieder in England erwartet. Doch es ist unwahrscheinlich, dass der 40-Jährige bei diesem Besuch auf seinen Vater treffen wird. Während der Ehemann von Herzogin Meghan (43) zu der Preisverleihung der "WellChild Awards" in London eingeladen ist, wird der König in Edinburgh sein. Dort wird er laut Informationen von The Telegraph das 25-jährige Bestehen des schottischen Parlaments feiern.

Getty Images König Charles III., britischer Royal

Getty Images Prinz Harry, August 2024

