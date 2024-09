"Beste Freundin": Sarah Engels schwärmt von ihrer Mama Sonja

Sarah Engels (31) hat ihre Mutter vermisst. Auf Instagram teilt die einstige DSDS-Teilnehmerin jetzt, dass sie endlich mal wieder Zeit mit Sonja Strano verbringen kann. Das bringt die Musikerin ganz schön zum Grübeln. Zu einem Video der beiden schreibt sie: "Sie war schon immer meine beste Freundin und mein allergrößter Fan. Seitdem ich als kleines Mädchen Sängerin werden wollte, hat sie immer an mich geglaubt." In dem Clip genießen sie die Zeit zu zweit und spazieren Arm in Arm am Rhein entlang.

Auch bei dem anstehenden Auftritt im Fernsehgarten wird die stolze Mutter dabei sein und die Daumen drücken. Vor der Show am Sonntag nimmt sich Sarah aber erst einmal etwas Zeit mit Sonja, Ehemann Julian (31) und Töchterchen Solea (2). Wie sie auf Social Media zeigt, entspannt die ganze Familie Engels gemeinsam in einem schicken Hotel in Bingen. "Hier sind wir so schön am Rhein. Jetzt genießen wir die letzten Sonnentage", schwärmt die 31-Jährige.

Ganz so harmonisch wie momentan läuft es in Sarahs Familienleben nicht immer. Gemeinsam mit Pietro Lombardi (32) hat die "Zoom"-Interpretin einen gemeinsamen Sohn – doch das Co-Parenting von Alessio (9) sorgt immer wieder für Probleme. Im Juli wetterte der Sänger im Netz und beschuldigte seine Ex, ihm Schlechtes zu wünschen. Außerdem schimpfte er: "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst."

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Alessio und Leano im Juli 2023

