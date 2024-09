Eva Mendes gesteht: Ryan schwingt in der Küche Kochlöffel

Eva Mendes (50) hat kürzlich verraten, dass sie kein sonderlich großes Talent in der Küche sei keine große Hilfe sei und diese Aufgabe lieber ihrem Partner Ryan Gosling (43) überlasse. "Ich kann nicht kochen", gab die Schauspielerin laut People während einer Veranstaltung zu ihrem neuen Bilderbuch "Desi, Mami, and the Never-Ending Worries" zu. "Es klingt vielleicht verrückt, aber meine Kinder mögen meine Eier nicht wirklich und das verletzt mich ein bisschen", erklärte Eva und fügte hinzu "Ich frage Ryan abends: 'Wie kann ich Eier vermasseln? Jeder kann doch Eier machen‘, und er antwortet: 'Oh nein, da liegst du falsch!'"

Während Eva die Küche eher meide, zeige sich Ryan als wahrer Meisterkoch. Besonders von seinem Shakshuka schwärmte Eva begeistert. Obwohl sie nicht koche, sei Eva aber dennoch fleißig im Haushalt – so übernehme sie nach dem Essen die Geschirrspülpflicht: "Ja, ich putze, ich koche nur nicht!"

Abseits von Küche und Haushalt konzentriert sich das Hollywood-Paar insbesondere auf seine Rolle als Eltern. "Wenn sie nicht arbeiten, sind sie ganz bei ihren Mädchen", verriet ein Insider dem Magazin. Ryan beschrieb die Quelle als sehr verspielten Vater: "Er ist albern und seine Mädchen lieben das!"

Instagram / evamendes Eva Mendes mit ihrem Buch "Desi, Mami, and the Never-Ending Worries"

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

