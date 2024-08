Nach Obdachlosigkeit: Chrishell Stause feiert ihren Erfolg

Chrishell Stause (43) wurde 2019 durch die Reality-TV-Serie Selling Sunset bekannt. Auf ihren heutigen Erfolg ist die Schauspielerin mächtig stolz – nicht immer konnte sie sich ein luxuriöses Leben leisten. Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit einen Beitrag mit mehreren Schnappschüssen aus ihrem Luxusurlaub in Griechenland. Dazu offenbarte sie: "Wenn jemand dies meinem zwölfjährigen Ich gezeigt hätte, das sich die Haare im Fluss wusch und nicht sicher war, wann es wieder ein Zuhause haben würde – hätte ich es vielleicht nicht glauben können." Außerdem sei sie froh über das Privileg, ihrer besten Freundin jetzt die Insel Kéa in Griechenland zeigen zu können.

Für ihre Offenheit im Netz bekam die 43-Jährige viele positive Kommentare, darunter auch von Musiktalent G Flip. Chrishell ist seit über einem Jahr mit dem Bühnenstar verheiratet – vor wenigen Wochen gaben sie sich sogar ein zweites Mal das Jawort. G Flip ist anscheinend erst später zu dem Griechenland-Trip dazugestoßen und kommentierte vorher unter Chrishells Bildern: "Ich bin so stolz auf dich! Bis bald, Hottie." Ein Fan schrieb: "Wir haben die richtige Person berühmt gemacht, Leute!" Auch Schauspielerin Jessica Collins kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Das wärmt mein Herz. Ich bin sehr stolz auf dich!"

Schon 2022 hatte der Serienstar über ihre damalige Obdachlosigkeit in ihrem Buch "Under Construction" geschrieben. Auch in der Serie "Selling Sunset" sprach sie über ihre schwierige Kindheit in Kentucky. Um etwas gegen das gesellschaftliche Problem zu tun, spendet sie seit längerer Zeit an Organisationen, die sich gegen Obdachlosigkeit einsetzen. Aber sie packt auch selbst mit an: Mit ihrem Ex-Freund Jason Oppenheim (47) verteilte sie 2021 Mahlzeiten an Bedürftige.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei den Glaad Awards 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Chrishell so offen über ihre Obdachlosigkeit spricht? Sehr gut, sie gibt einen ehrlichen Einblick. Na ja, ich finde, sowas gehört nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de