Gwen Stefani kündigt neues Album mit Country-Einflüssen an

Große Freude bei den Fans: Gwen Stefani (54) hat sie mit der Veröffentlichung ihres neuen Tracks "Somebody Else's" überrascht! Die 54-jährige Sängerin veröffentlichte den Song nur einen Tag nachdem sie ihr neues Album "Bouquet" angekündigt hatte. Die neue Single – die mit einer Live-Band aufgenommen wurde – vereint laut Just Jared Einflüsse von New Wave und 70er-Softrock. Bei "Somody Else's" handelt es sich um einen tiefgründigen Song, der eine Reise zurück in die Vergangenheit beschreibt – bloß um dann die Gegenwart zu reflektieren. In einer Pressemitteilung zur Single heißt es, dass Gwen in dem Lied Einblicke, Verletzlichkeit, Selbstbewusstsein und rohe Ehrlichkeit zeigt. Das zweite Lied des Albums, das nach dem Duett "Purple Irises" mit ihrem Ehemann Blake Shelton (48) erschienen ist, soll die Hörerschaft außerdem darauf hindeuten, was sie von dem bevorstehenden Album erwarten kann.

So soll die fünfte Platte der Solokünstlerin namens "Bouquet" – übersetzt Blumenstrauß – am 15. November erscheinen. Das Album enthält zehn Tracks, die alle einen blumigen Bezug haben, darunter Titel wie "Marigolds" (Ringelblumen), "Empty Vase" (leere Vase) und "Late to Bloom" (spät blühend). In ihrer Ankündigung zeigte Gwen auch bereits das offizielle Cover von "Bouquet". US Magazine beschreibt, dass der Popstar darauf seitlich auf einem Bett liegend zu sehen ist und eine einzelne weiße Rose hält. Sie trage dazu einen hellbraunen Cowboyhut und einen braunen, karierten Anzug. Ihre Haare seien romantisch gelockt.

Allgemein hat Gwen musikalisch betrachtet ein sehr ereignisreiches Jahr hinter sich: Neben der Arbeit an ihrem neuen Album kehrte sie im April mit ihrer Band No Doubt für eine besondere Performance bei Coachella auf die Bühne zurück – das erste Mal seit ihrer Pause im Jahr 2013. In den 1990er Jahren wurde sie mit der Band berühmt, bevor sie eine erfolgreiche Solokarriere mit Hits wie "Hollaback Girl" und "The Sweet Escape" startete. Nach ihrer Hochzeit mit dem Country-Star Blake Shelton im Jahr 2021 hat Gwen ihre musikalischen Einflüsse erweitert und kombiniert ihre Pop-Wurzeln nun mit Country-Elementen.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Academy of Country Music Awards, 2024

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

