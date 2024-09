Gypsy Rose Blanchard über die Symptome ihrer Schwangerschaft

Gypsy Rose Blanchard (33) gab in einem Video auf YouTube ein Update zu ihrer Schwangerschaft. Die Autorin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Ken Urker ihr erstes Kind und ist mittlerweile im zweiten Trimester. In dem Video teilt sie mit, dass ihre Tochter sie abends, insbesondere zwischen 21 und 23 Uhr, durch kräftige Tritte auf Trab halte – eine für sie "magische Erfahrung". Gypsy Rose enthüllte auch, dass sie auf einige unerwartete Schwangerschaftssymptome gestoßen sei, darunter ein Taubheitsgefühl sowie ein leichtes Brennen in ihren Oberschenkeln, wenn sie lange stehe oder auf einer Seite schlafe.

Auch an ihren aktuellen Essgewohnheiten und Heißhungerattacken auf Süßigkeiten und Früchte lässt Gypsy ihre Follower teilhaben. Besonders hebt sie ihre neu entdeckte Liebe zu Apfelmus hervor. Das sei etwas, das sie vorher kaum zu sich genommen habe. Diese Vorliebe gehe so weit, dass Gypsy Rose ständig zwei Packungen Apfelmus im Kühlschrank habe, das sie auf eine spezifische Weise kühle: "Ich lasse Apfelmus etwa 30 bis 40 Minuten im Gefrierfach, damit es eiskalt ist", erklärte sie mit einem Lächeln.

Gypsy Rose erlangte traurige Bekanntheit als Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom-Überlebende. Sie war jahrelang von ihrer psychisch kranken Mutter derart manipuliert worden, dass sie in dem Glauben aufwuchs, schwer krank zu sein. Eine Internetbekanntschaft von Gypsy ermordete ihre Mutter, Dee Dee Blanchard, im Juni 2015. Die heute 33-Jährige wurde wegen Beteiligung an der Ermordung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Sie kam im Dezember 2023 nach acht Jahren auf Bewährung frei. Im Sommer 2024 erschien dann die Dokumentation "Gypsy Rose: Life After Lock Up".

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker mit Gypsy Rose Blanchard, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy Rose Blanchard im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige