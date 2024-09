Heidi Klum plant schon seit Monaten ihr Halloween-Kostüm

Heidi Klums (51) legendäre Kostümpartys in New York City sind seit den frühen 2000er-Jahren ein absolutes Highlight der Halloween-Saison. Nun plaudert das Model gegenüber People aus, dass es bereits seit Monaten an dem neuen Kostüm arbeite. Beim Finale der 19. Staffel von America's Got Talent sprach Heidi mit dem Magazin über ihre diesjährige Kreation: "Es müssen Formen erstellt, Prothesen angefertigt und Anproben durchgeführt werden."

Die Vorbereitungen für ihr Kostüm seien nicht nur zeitaufwendig, sondern auch planungsintensiv. In einem Clip auf Instagram gab sie bereits einen ersten Einblick zum Prozess. Die 51-Jährige betonte, wie wichtig es ihr sei, ihre Fans nicht zu enttäuschen: "Ich habe so viele Halloween-Fans, die sich ebenfalls gerne verkleiden und kreative Kostüme entwerfen. Ich möchte nicht, dass sie enttäuscht sind, und gebe deshalb immer mein Bestes." Im letzten Jahr begeisterte sie als Pfau und arbeitete mit Künstlern zusammen, die als Teil des Kostüms die Flügel des Pfaus darstellten. "Ich wollte ein Kostüm kreieren, das aus vielen Menschen besteht", erzählte sie damals. "In meinem Kopf war dieses eine Ding ein Pfau."



Die Verkleidungen von Heidi sind längst fester Bestandteil der Halloween-Saison geworden und ziehen jedes Jahr zahlreiche Fans in ihren Bann. Ihre Leidenschaft für Kostüme und deren kunstvolle Umsetzung machen sie zu einer wahren Inspirationsquelle für Halloween-Enthusiasten weltweit. Neben ihrer Karriere als Model und TV-Jurorin betont Heidi immer wieder, wie sehr sie es genieße, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch privat scheint sie ihr Glück gefunden zu haben: Seit 2019 ist sie glücklich mit Tom Kaulitz (35) verheiratet und teilt regelmäßig Momente ihres gemeinsamen Lebens in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige