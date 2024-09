Heinz Hoenig ist zu Hause: Annika gibt ein erstes Update

Annika Kärsten-Hoenig (39) hat sich in ihrer Instagram-Story erstmals zu Heinz' (72) langersehnter Entlassung geäußert. Über 140 Tage lag der Schauspieler im Krankenhaus. In den vergangenen Tagen hat sich seine Frau nicht mehr mit Updates gemeldet, aber das hatte einen guten Grund: "Weil wir die Entlassung von Heinz vorbereitet haben, was sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und zum Teil auch sehr herausfordernd war, weil es viele Dinge gab, die man noch organisieren musste, damit er zu Hause gut versorgt werden kann", erklärt Annika gut gelaunt im Netz.

Nun muss sich die Familie erst einmal einpendeln, da Heinz immer noch auf Hilfe angewiesen ist. "Heinz ist zu Hause angekommen. Wir müssen uns erst mal ein bisschen einspielen, das wird sicherlich ein paar Tage dauern", erklärt Annika. Sie hat aber auch Unterstützung von ihrer ältesten Tochter, die schon erwachsen ist. "Sie hilft mir auch dabei, so weit sie kann. Es wird alles gut", schließt die 39-Jährige ab.

Seit Mai war der "7 Zwerge"-Star im Krankenhaus. Der Grund waren Herzprobleme sowie eine Operation an der Speiseröhre. Seitdem kämpfte er um seine Gesundheit und musste auf einen lebensrettenden Eingriff an der Aorta warten – für den er aber lange Zeit zu schwach war. Noch immer wartet er auf die Operation. Immerhin kann er sich nun bei seiner Familie in Ruhe erholen.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

