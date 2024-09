Im Partnerlook: Brad Pitt und Ines wieder auf Red Carpet

Brad Pitt (60) und seine Freundin Ines de Ramon (31) gewöhnen sich wohl langsam an das Blitzlichtgewitter! Das Hollywoodpaar sorgte bei der Premiere von Brads neuestem Film "Wolfs" in Los Angeles für Aufsehen, als es in perfekt abgestimmten Outfits auf dem roten Teppich erschien. Wie Bilder, die Us Weekly veröffentlichte, zeigen, trug Brad einen sandfarbenen Blazer mit passenden Hosen und einem weißen Hemd, das er mit schwarzen Aviator-Sonnenbrillen und silbernen Ketten veredelte. Die Schmuckdesignerin bezauberte in einem hellbraunen Midikleid mit schulterfreiem, verdrehtem Ausschnitt und einer eng anliegenden Rockpartie. Sie haben sich offenbar abgesprochen!

Erst Anfang des Monats hatte das Paar bei den Filmfestspielen in Venedig sein gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich gegeben. Dort begleiteten sie George (63) und Amal Clooney (46) zur Premiere von "Wolfs" und beeindruckten die Öffentlichkeit mit ihren eleganten Looks. Brad wählte damals einen komplett schwarzen Anzug, während Ines in einem weißen One-Shoulder-Kleid erstrahlte. Diese gemeinsam besuchten Veranstaltungen sind ein Zeichen dafür, wie intensiv die Beziehung der beiden geworden ist und dass sie sich gerne in der Öffentlichkeit zeigen.

Brad und Ines sind seit zwei Jahren ein Paar, aber zeigten sich erst in Venedig zum ersten Mal offiziell zusammen. Eine Quelle verriet danach Us Weekly, dass das für den Produzenten sehr besonders war: "Ihr Debüt auf dem roten Teppich ist eine Bestätigung dafür, wie stark sie als Paar sind. [Brad] geht mit niemandem in die Öffentlichkeit, weil er nach dem, was er mit Angelina durchgemacht hat, nicht in der Lage war, jemandem zu vertrauen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Ines De Ramon bei den Filmfestspielen in Venedig

Anzeige Anzeige

Cobra Team / Backgrid Brad Pitt und Ines de Ramon in Venedig

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige