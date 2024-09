Kate Winslet hat sich "Titanic" noch nie komplett angesehen

Kate Winslet (48) hat mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin feierte mit der Rolle der Rose DeWitt Bukater in dem Film Titanic an der Seite von Leonardo DiCaprio (49) ihren großen internationalen Durchbruch. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt sie nun aber preis, dass sie den Streifen noch nie komplett gesehen hat. Obwohl der Filmklassiker von Millionen Menschen weltweit immer wieder geschaut wird und offiziell den vierten Platz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt, scheint die Leinwandschönheit selbst wenig Interesse daran zu haben, sich das dreistündige Epos in voller Länge anzusehen.

Kate verrät, dass sie den Film zwar zweimal angefangen habe, aber jedes Mal etwas dazwischenkam, sodass sie ihn nie vollständig anschauen konnte. Einmal sah sie "Titanic" vor Jahrzehnten, und 2012 ging sie erneut ins Kino, als der Film in 3D veröffentlicht wurde. Allerdings musste sie den Saal damals vorzeitig verlassen, weil eines ihrer Kinder hungrig war. "Also nein, ich habe das ganze Ding niemals komplett angeschaut", plaudert der Hollywoodstar aus. Für Kate sei es einfach seltsam, sich ihre eigenen Filme anzuschauen: "Ich schaue mir keinen meiner Filme mehr als einmal an. 'Titanic' ist da keine Ausnahme."

Interessanterweise scheint diese Abneigung, sich eigene Filme anzuschauen, bei Schauspielern keine Seltenheit zu sein. Kate deutet nämlich auch an, dass es sich dabei um eine Art Berufskrankheit handeln könnte: "Ich kenne keine Schauspieler, die es genießen, sich selbst in einem Film zu betrachten." Dennoch bedeute ihr der Streifen noch immer genauso viel wie zu der Zeit, als sie ihn gedreht habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bei den Oscars 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige