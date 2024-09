Katja Krasavice feiert auf dem Oktoberfest mit "neuer Nase"

Katja Krasavice (28) genießt das diesjährige Oktoberfest in einem schicken neuen Dirndl. Dieses will sie ihren Fans im Netz natürlich nicht vorenthalten und postet ein Video auf Instagram, in dem sie sich zur berühmten Wiesn in München kutschieren lässt. Dabei fällt nicht nur das glitzernde, feuerrote Kleidungsstück auf, sondern auch eine kleine Veränderung, was ihr Geruchsorgan betrifft. "Oktoberfest 2024 mit neuer Nase!", kommentiert die Rapperin ihren Beitrag fröhlich.

Gegenüber Bild plaudert Katja aus, was hinter dem Ganzen steckt: Sie ließ zum dritten Mal eine Nasenoperation durchführen. Die Hintergründe dafür waren offenbar medizinische, wie die Webvideoproduzentin verrät: "Ich habe nicht mehr richtig atmen können. Meine Nasenlöcher waren unterschiedlich. Ich will keine Probleme mehr haben und nehme dann natürlich direkt den Beauty-Eingriff mit."

Katja macht keinen Hehl daraus, dass sie sich aus verschiedensten Gründen schon häufiger unters Messer legte. Zuletzt meldete sie sich beispielsweise bei ihren Fans im Netz und kam auf ihre Oberweite zu sprechen. "Ich habe DD/E. Aber ich hätte lieber F/G", plauderte die gebürtige Tschechin ungeniert aus. Zwar ließ sie offen, wann sie eine weitere OP in Angriff nimmt, dennoch war sich die Musikerin sicher: "Wenn ich die Zeit habe, mache ich zu 100 Prozent meine Brüste noch mal!"

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice auf dem Oktoberfest 2024

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

