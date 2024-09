Sarah Engels muss mit ihrer Tochter Solea ins Krankenhaus

Sarah Engels (31) ist immer für ihre Kids da. Die Sängerin war eigentlich als musikalischer Gast für den ZDF-Fernsehgarten gebucht und sollte am Sonntag auftreten, doch in ihrer Instagram-Story offenbart sie ihren Fans nun, dass sie den Termin absagen musste. "Ihr Lieben, leider werde ich morgen beim Fernsehgarten nicht dabei sein, da ich mit meiner kleinen Maus im Krankenhaus bin. Danke für euer Verständnis. Ich habe euch lieb", schreibt die zweifache Mutter. Genaueres zum Gesundheitszustand ihrer Tochter Solea (2) verrät die ehemalige DSDS-Kandidatin nicht.

Für die Performance in der Unterhaltungsshow war Sarah extra mit ihrer gesamten Familie angereist. Neben Ehemann Julian Engels (31) und Solea verbrachte auch ihre Mama Sonja Strano Zeit mit ihren Liebsten in einem schicken Hotel in Bingen. Von einem gemeinsamen Spaziergang am Rhein postete die "Jemand"-Interpretin ein süßes Selfie mit ihrer Mutter. "Sie war schon immer meine beste Freundin und mein allergrößter Fan. Seitdem ich als kleines Mädchen Sängerin werden wollte, hat sie immer an mich geglaubt", schrieb sie zu dem Bild.

Bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder legt Sarah Wert darauf, alles richtigzumachen, doch auch bei ihr geht es mal drunter und drüber. Die 31-Jährige lässt sich davon aber nicht stressen. Auch wenn Töchterchen Solea Wutausbrüche hat, bleibt die Musikerin entspannt. Auf Social Media erklärte sie ihren Fans: "Ich versuche, ruhig auf sie einzugehen und ihr zu sagen, dass es okay ist, wenn sie wütend ist. [...] Wenn sie sich aber nicht beruhigen lässt, lasse ich sie erst mal in Ruhe."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Mutter Sonja Strano

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihre Tochter Solea

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige