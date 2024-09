Trotz Trennung: Coupleontour-Nessi dankt Ina für die Zeit

Nessi (27) von Coupleontour hat sich auf rührende Weise von ihrer Partnerin Ina (28) verabschiedet. Auf Instagram teilt sie eine bewegende Botschaft, in der sie Ina für die gemeinsame Zeit dankt. "Auch wenn es geendet hat, danke. Danke, dass du mir immer ein Gefühl von Sicherheit gegeben hast", schreibt die Influencerin zu mehreren Bildern mit Ina und ihrer Tochter Olivia Rose. Wenige Stunden zuvor hatte das Ehepaar seine Trennung verkündet.

Doch auch nach der Trennung bleibt das Band zwischen den beiden eng. Nessi betont in ihrem Posting, wie wichtig Ina in ihrem Leben war und immer noch ist. "Du warst mein Rückzugsort, wenn es mir nicht gut ging und du warst der Grund, warum es mir nach einem schlechten Tag wieder gut ging", fügt sie hinzu. Nessi versichert, dass sie die gemeinsame Zeit immer in ihrem Herzen tragen wird. "Auch wenn unsere Beziehung jetzt ein Ende hat, war die Zeit umso schöner. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich das erleben durfte", betont Nessi. Ina hingegen scheint optimistisch gegenüber dem neuen Kapitel in ihrem Leben zu sein: Sie teilte ein Selfie von sich in einem Blazer und schrieb dazu: "Veränderungen."

Am Freitagabend gaben Nessi und Ina die Trennung bekannt. "Wir waren nicht immer glücklich zusammen", erklärten sie einvernehmlich in einem YouTube-Video. Insgesamt sieben Jahre waren sie ein Paar gewesen und standen unter anderem Inas schweren Schlaganfall zusammen durch.

Instagram / coupleontour Ina und Nessi von Coupleontour im Juli 2023

Instagram / inaontour Ina im September 2024

