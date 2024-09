Was hat Sandy Meyer-Wöldens Mama mit dem Nanny-Zoff zu tun?

Sandy Meyer-Wöldens (41) Nanny Gwladys Kouassi kündigte vor wenigen Tagen und erhob danach schwere Vorwürfe gegen ihre ehemalige Arbeitgeberin. In all dem Drama soll jedoch Antonella, die Mutter der Schauspielerin, stets versucht haben zu schlichten. "Miss Antonella hat immer so sehr versucht zu vermitteln. Sie hat versucht, Lösungen zu finden. Sie hat immer geholfen, die Lage zu beruhigen. Sie ist eine großartige Frau", berichtet Sandys ehemalige Nanny gegenüber Bild. Angeblich soll Sandy ihre Nanny mehrmals nicht bezahlt haben – das soll dann ihre Mutter übernommen haben.

Gwladys erhob die Vorwürfe erst vor wenigen Tagen. Nachdem sie seit 2017 regelmäßig für die Ex-Frau von Oliver Pocher (46) arbeitete, kündigte sie und wolle künftig nicht mehr bei ihr beschäftigt sein. Denn Sandy habe sie angeblich nicht gut behandelt. "Ich wurde ohne jede Rücksicht behandelt, aggressiv. Ich wurde bedroht, auf die Straße geworfen zu werden, weil ich mein Gehalt verlangte. Sie schuldet mir noch immer fast 6100 Euro", beschuldigte Gwladys die Podcasterin gegenüber dem Blatt. Sandy äußerte sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht.

Während es mit ihrer Nanny Zoff gibt, läuft es in Sachen Liebe aber richtig gut für Sandy. Die 41-Jährige ist mittlerweile nämlich wieder glücklich vergeben. "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt", schwärmte Sandy in ihrem Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt". Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt es sich um den Unternehmer Alexander Müller.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Mai 2023

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller

