"Zauberer vom Waverly Place"-Reboot: Selena Gomez freut sich

Selena Gomez (32) sprach kürzlich im Interview mit Vanity Fair über die Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", die 2012 nach vier Staffeln endete und mit der ihre Schauspielkarriere begann. Momentan arbeitet sie mit ihren ehemaligen Co-Stars an einem Reboot der beliebten Serie: "Wizards Beyond Waverly Place". Selena wird in der Pilotfolge als Gaststar erscheinen. Für sie fühle es sich wie ein Traum an, wieder ans Set zurückzukehren. Sie blicke dankbar auf die Zeit zurück, in der sie die Rolle der Alex Russo gespielt habe, und hoffe, dass die neue Serie den Fans eine genauso große Freude bereiten wird wie die einstige Originalserie.

Mit Vanity Fair sprach die 32-Jährige über die Zeit, in der die Originalserie gedreht wurde. So schwärmte sie vom Talent der Drehbuchautoren und ihres Co-Stars David DeLuise (52), der ihren Vater Jerry Russo spielte. "Ich habe unsere Autoren wirklich geschätzt. Wir hatten Autoren in der Serie, die schon bei Friends dabei waren, wir hatten Dom DeLuises Sohn dabei und er hatte einfach diesen Humor an sich, der so fesselnd war", erzählte sie und erinnerte sich daran, wie die Besetzung um David Henrie (35), Jake T. Austin (29) und Jennifer Stone (31) im Laufe der Zeit zusammengewachsen sei.

Im Reboot der Serie wird David Henrie als erwachsener Justin Russo zu sehen sein, der jetzt mit seiner Familie ein normales Leben als Sterblicher führt. Als seine Schwester Alex bei ihm auftaucht und um Hilfe für einen neuen Zauberlehrling bittet, muss Justin nicht nur seinen Alltag wuppen, sondern auch seine magischen Fähigkeiten erneut einsetzen.

Michael Buckner/Getty Images for NCLR Selena Gomez und David Henrie, 2008

Getty Images Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place", September 2009

