Er darf nächste "Wer stiehlt mir die Show?"-Folge moderieren

Wer löst Joko Winterscheidt (45) von seinem Thron ab? Heute Abend moderiert der TV-Star seine Sendung Wer stiehlt mir die Show? – doch Kurt Krömer (49), Tommi Schmitt (35), Nina Chuba (25) und die Wildcard-Gewinnerin Chiara haben es auf seinen Posten abgesehen. Als Erstes flogen jedoch Chiara und Nina raus und nur noch Kurt und Tommi spielten um den Sieg. Nachdem Kurt verlor, durfte nur noch der "Gemischtes Hack"-Star im großen Finale gegen Joko antreten. Am Ende steht es im Quiz 4:3 – doch Tommi gewinnt die letzte Frage und schubst Joko vom Moderationsthron!

Somit moderiert der Podcaster in der nächsten Woche zum ersten Mal die Show. Stolz unterschreibt er die Lizenz, damit er nächste Woche das Zepter übernehmen darf. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst, aber ich freue mich auch", witzelt der Ex von Caro Daur (29) total überwältigt.

Das war schon die dritte Folge der derzeitigen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". In den ersten beiden Folgen konnte immer Joko siegen und seine eigene Show für sich behalten. Ob er auch in der Folge in der kommenden Woche wieder siegen kann und sich seine Show zurückholt?

Instagram / tommischmitt Tommi Schmitt im Februar 2024

Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt mit seinen "Wer stiehlt mir die Show?"-Gegnern

