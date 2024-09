Eugenio Franceschini schwärmt von "Emily in Paris"-Rolle

Eugenio Franceschini (33), der in der vierten Staffel von Emily in Paris als Emilys neuer Liebhaber Marcello auftritt, drückte in einem Interview mit People Magazine seine Dankbarkeit für diese Rolle aus. Bei der Premiere der zweiten Hälfte der neuen Staffel in Rom sprach der italienische Schauspieler über seinen unverhofften Einstieg in die beliebte Netflix-Serie. Während eines anderen Projektes habe er die Nachricht erhalten, dass er ausgewählt worden sei. "Für mich war es ein unerwartetes Geschenk, weil alles sehr schnell passiert ist", verriet er und fügte hinzu: "Als ich ausgewählt wurde, drehte ich gerade eine TV-Serie hier in Italien, also hatte ich keine Zeit, zu realisieren, was geschah."

Eugenio schwärmte von der guten Zusammenarbeit am Set. Insbesondere betonte er die enge Freundschaft, die er mit Lily Collins (35) entwickelt habe, da sie am Set viel Zeit miteinander verbracht hätten. Als gebürtiger Italiener, der in Norditalien aufgewachsen ist, fand Eugenio Franceschini auch die Dreharbeiten an sich sehr bewegend. Gedreht wurde an einigen ikonischen Orten in Rom, zum Beispiel am Trevi-Brunnen bei Sonnenaufgang. "Ich sah die Fontana di Trevi zum ersten Mal in meinem Leben völlig leer nur für uns. Es war ein großes, großes Erlebnis", erzählte er begeistert: "Das ist etwas, was ich für immer in meinem Kopf und meinem Herzen behalten werde."

Im ersten Teil der aktuellen Staffel Emily in Paris beschäftigt sich Emily mit ihren Gefühlen für den Koch Gabriel, gespielt von Lucas Bravo (36). Die letzte Folge endet mit einem Cliffhanger – Gabriel gesteht ihr seine Liebe. Im zweiten Teil befindet sich Emily nun in Rom – auf einer Vespa, gemeinsam mit Marcello.

Giulia Parmigiani/Netflix © 2024 Lily Collins in "Emily in Paris"

Getty Images Eugenio Franceschini im November 2013

