So schön strahlt Lily Collins bei "Emily in Paris"-Premiere

Lily Collins (35) ließ es sich nicht nehmen, bei der letzten Emily in Paris-Premiere so richtig zu glänzen! Am Dienstag zelebrierte der Cast der beliebten Netflix-Serie die finalen Folgen in Rom. Wie diese Fotos, die jetzt People vorliegen, zeigen, erschien die Hauptdarstellerin Lily zu diesem Event in einem funkelnden goldfarbenen Kleid. Zu der eleganten Robe kombinierte die Schauspielerin auffallend viele Armreifen und schwarze Pumps.

Aber Lily war nicht der einzige "Emily in Paris"-Star, der sich für die Premiere so richtig schick machte. Auch Ashley Park (33), Philippine Leroy-Beaulieu (61) und Camille Razat (30) strahlten mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Lucas Bravo (36) – einer der männlichen Hauptdarsteller – dürfte mit seinem eleganten Look so einige Fan-Herzen zum Schmelzen gebracht haben: Der französische Schauspieler wählte einen schwarzen Anzug, ein schwarzes Hemd sowie schwarze Lederschuhe.

Die finale Staffel der beliebten Serie hält die Fans schon seit mehreren Wochen in Atem. Der Grund: Netflix veröffentlichte nicht alle Folgen der Season direkt. Über die ersten Episoden durften sich die Fans bereits am 15. August freuen. Der zweite Teil der Staffel erscheint allerdings erst rund einen Monat später, am 12. September.

Getty Images Lucas Bravo im Oktober 2022 in Westwood

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

