Gewusst? König Charles hat ungewöhnliche Schlafgewohnheiten

König Charles III. (75) hat wohl eine überraschende und unkonventionelle Schlafgewohnheit, die vielerorts für eine Menge Gesprächsstoff sorgen dürfte: Er schläft niemals unter einer Bettdecke. Diese Enthüllung kam in der neuesten Folge von "A Right Royal Podcast" ans Licht, in der die Gastgeberinnen Emily Nash und Emmy Griffiths über royale Angewohnheiten plauderten – stattdessen setze der Monarch nämlich auf traditionelle Betttücher.

Hintergrundinformationen zur Vorliebe des Königs lieferte Annabel Elliot, die Schwester von Königin Camilla (77). Sie hat in der Vergangenheit einige Innenarchitekturprojekte für das royale Paar geleitet und betonte nun: "Charles ist sehr detailverliebt, besonders bei Möbeln. Und ja, er mag einfach keine Bettdecken." Eine weitere Eigenheit des Königs sei seine Vorliebe für kühle Wohnräume. "Er mag es nicht, wenn es sehr heiß ist. Er hält seine Anwesen eher kühl", fügte Emily hinzu und wies darauf hin, dass dies wohl ein Teil der royalen Traditionsliebe sei.

Auch Julian Payne, der frühere Kommunikationsberater des Königs, bestätigte im Gespräch mit Sunday Times Charles' Vorliebe für niedrige Temperaturen: "Der König hat die Fenster immer weit geöffnet. Ein Treffen in Birkhall, seinem Zuhause in den Highlands, mitten im Winter, war nichts für schwache Nerven. Mehr als einmal dachte ich, ich würde Erfrierungen erleiden, weil ich mit einer Hand schrieb, die ich nicht mehr spüren konnte." Auch Camillas Schwester berichtete von hitzigen Diskussionen zwischen dem Königspaar zum Thema Lüften: "Es gibt ständige Kämpfe darüber. Er öffnet die Fenster, und dann schließt sie sie wieder. Es gibt viel: 'Oh, Liebling, hast du das Fenster geschlossen?', 'Ja, weil wir alle frieren.'"

Getty Images Königin Camilla und König Charles im März 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Schottland, August 2005

