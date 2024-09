Ihr Ex-Koch packt aus: Das isst Kim Kardashian im Alltag

Kim Kardashian (43), bekannt für ihre makellose Figur und ihren luxuriösen Lebensstil, hat scheinbar eine überraschende Seite. Koch Jesse Henderson, der 2021 und 2022 für den Kardashian-Clan arbeitete, verriet DailyMail in einem Interview, dass die 43-jährige Unternehmerin und Reality-TV-Ikone eine Schwäche für einfache Wohlfühlgerichte habe. Laut Jesse gönne sich Kim trotz ihres strikten Fitnessregimes Kim regelmäßig sogenannte Cheat-Meals wie Chicken Nuggets.

Während ihrer Zusammenarbeit in der Dominikanischen Republik, wo der 34-Jährige als persönlicher Koch für Kim tätig war, lernte Jesse ihre Essgewohnheiten genau kennen. "Kim sagte damals zu mir: 'Jeder erzählt dir wahrscheinlich von Quinoa dies und Gemüse das, aber ich will ehrlich zu dir sein, ich will Chicken Nuggets und Pasta ohne Sauce'", berichtete er. Die Küche der Kardashians sei immer mit "relativ normalem Zeug" wie Pasta und Burgern gefüllt, damit jederzeit ihre Bedürfnisse gestillt werden könnten. Für seine kulinarischen Dienste, die von alltäglichen Abendessen bis hin zu aufwendigen Themen-Events reichten, erhielt Jesse pro Veranstaltung zwischen 2.000 und 22.443 Euro.

Laut dem Koche halte sich Kim trotz ihrer Vorliebe für Kohlenhydrate mit einem intensiven Fitnessprogramm in Form – so beginne ihr Tag häufig mit einer Workout-Session um 5:30 Uhr morgens. Trotz ihres vollen Terminkalenders und der extravaganten Lebensweise sei das Verhältnis zwischen Kim und ihm weiterhin gut. Jesse konzentriert sich nun auf seine eigene Reality-Kochshow "Chefs and The City", die am 5. August auf allen sozialen Medienplattformen startet.

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

