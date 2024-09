Mit Nicole verlobt: Justin Theroux war nervös beim Antrag

Justin Theroux (53) hatte Schmetterlinge im Bauch, als er seiner Verlobten Nicole Brydon Bloom (30) die Frage aller Fragen stellte. "Natürlich war ich nervös beim Antrag", verrät der 53-Jährige in einem Interview mit The Times. Er erklärt, die Antwort sei schließlich nicht garantiert gewesen, aber der Moment war dennoch wunderbar. Bekannt wurde die Verlobung am 29. August, als das Paar bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen wurde. In einem weißen, eleganten Kleid, kombiniert mit einem funkelnden Ring, sorgte Nicole bereits bei der Premiere von Justins neuem Film "Beetlejuice Beetlejuice" für Furore.

Neben seiner echten Verlobung wird Justin auch in dem kommenden "Beetlejuice"-Sequel auf die Knie gehen. In dem Film spielt er einen arroganten TV-Manager namens Rory, der Winona Ryders (52) Charakter Lydia Deetz bei der Beerdigung ihres Vaters einen Antrag macht. Er erklärte, dass wohl jeder schon einmal Menschen wie Rory begegnet sei. Diese Personen glaubten, sie könnten ihre aufdringliche Art gut verbergen, aber in Wirklichkeit zeigen sie genau, wer sie wirklich sind. Der Reiz an solchen Charakteren liege darin, dass sie selbst nicht merken, wie offensichtlich ihre wahren Absichten sind.

Abseits der Leinwand begann die Romanze von Justin und Nicole Anfang 2023 und wurde im August desselben Jahres öffentlich, als sie sich bei einem Date in New York küssten. Die Schauspielerin machte ihre Beziehung im Dezember 2023 auf Instagram mit einem Selfie auf der Hochzeit ihrer Schwester offiziell. Ihr erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich erfolgte bei der Vanity Fair Oscar-Party im März. Justin war zuvor mit Jennifer Aniston (55) verheiratet und betonte, dass sie ihm immer noch sehr am Herzen liegt. "Ich spreche mit Jen – aber ich spreche nicht über Jen", sagte er gegenüber Esquire und erklärte, wie wichtig es ihm sei, sein Privatleben vor der Öffentlichkeit zu schützen.

Instagram / justintheroux Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

