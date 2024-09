Kate Merlan verrät: Darum will sie nicht ins Dschungelcamp

Kate Merlan (37) ist aus dem deutschen Reality-TV-Universum nicht mehr wegzudenken. Im exklusiven Interview mit Promiflash bei der Mates Date Summer Edition verrät das Tattoo-Model, dass der Einzug ins Dschungelcamp keine Option für sie sei. "Viele Leute sagen immer, dass ich in den Dschungel soll. Ich bin davor immer weggerannt. Ich drücke mich seit Jahren davor und ich würde mich auch nicht bemühen, da reinzukommen", erklärt Kate.

Im weiteren Gespräch mit Promiflash verrät die 37-Jährige auch, weshalb sie eine solche Abneigung gegen den australischem Busch hat. "Ich weiß, dass das jeder sehen möchte, aber ich habe einfach zu viele Phobien", macht Kate deutlich und fügt hinzu: "Ich habe wirklich vor allem Angst, was man sich vorstellen kann, deswegen wird man mich da wahrscheinlich eher nicht sehen."

Ihre Anfänge in der Reality-Welt machte Kate vor rund zehn Jahren in Sendungen wie Das perfekte Dinner, Take Me Out und mieten, kaufen, wohnen. Durch ihre Teilnahme bei der Show Newtopia wurde sie schließlich einem breiteren Publikum bekannt. 2020 war sie bei Kampf der Realitystars zu sehen, dort belegte sie den dritten Platz. Im vergangenen Jahr nahm sie mit ihrem Noch-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (29) an Prominent getrennt teil. Das einstige Paar landete auf dem fünften Platz.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige