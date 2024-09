Kerry Katona gesteht den Grund für zahlreiche Schönheits-OPs

Dass sich Kerry Katona (44) bereits zahlreichen Schönheitsoperationen unterzogen hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun verriet die ehemalige Sängerin der Popgruppe Atomic Kitten in ihrer Kolumne für das OK! Magazine jedoch auch den Grund für ihr wiederholtes Verlangen, sich unters Messer zu legen: Der gesellschaftliche Druck und die ständige Kritik an ihrem Äußeren haben zu Körperbildproblemen geführt – diese trieben sie dazu, sich immer wieder Schönheitsoperationen zu unterziehen. So fallen unter die durchgeführten Eingriffe bei der fünffachen Mutter beispielsweise Botox, Wangenfüller, Lippenaufspritzungen, Faceliftings und Augenlidoperationen sowie eine Brustvergrößerung.

Die 44-Jährige verglich ihre Erfahrungen mit den jüngsten Aussagen von Kate Moss (50): Auch diese klagte über harsche Kritik in Bezug auf ihr Äußeres. Kerry verteidigte das Model, das in einem Interview erzählte, wegen ihrer schlanken Figur häufig beschimpft worden zu sein. "Das ist der Grund, warum Menschen wie ich durch Schönheitsoperationen so durcheinander geraten sind", kritisierte Kerry und erklärte weiter: "Die Leute haben uns auf alle Fehler hingewiesen und das gibt einem das Gefühl, man müsse sich ständig ändern.“

Trotz dieser Erkenntnisse kündigte Kerry erst kürzlich ein geplantes Kinnlifting an, da sie sich wegen ihrer Kieferpartie unwohl fühle. Sie gestand: "Ich habe mich bereits ein paar Mal Schönheitsoperationen unterzogen und das nächste auf meiner Liste ist mein Kinn. Ich merke, dass die Haut beginnt zu hängen und ich möchte das tun, um mich selbst besser zu fühlen – nicht für andere. Es ist egal, was andere denken. Solange man selbst glücklich und sicher ist, zählt das.“

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Moss, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige