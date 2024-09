Macaulay Culkin plant US-Tour für "Kevin – Allein zu Haus"

Macaulay Culkin (44) wagt sich in den kommenden Monaten an eine Reise in die Vergangenheit. Der Schauspieler wurde mit seiner Verkörperung des Kevin McCallister in Kevin – Allein zu Haus bereits im Kindesalter weltberühmt. Nun soll er zu dem Franchise zurückkehren – allerdings nicht in einem neuen Film, sondern auf einer Tour quer durch die USA! Das verrät Carson Daly (51) in der "The Today Show". Ab November wird der Filmstar demnach auf Tour sein und über "sämtliche Dinge, die den Film betreffen," sprechen. Zu den Orten der Tour gehören unter anderem Städte der Bundesstaaten Ohio und Illinois. In letzterem Staat spielt auch der erste Teil der Filmreihe.

"Erlebt die ikonischen Szenen und herzerwärmenden Momente von 'Kevin – Allein zu Haus' erneut auf der großen Leinwand und stürzt euch tief in Geschichten von hinter den Kulissen mit Macaulay Culkin selbst", heißt es laut The Sun auf der offiziellen Website. "Hört euch seine Erlebnisse vom Set an, seine liebsten Momente von den Dreharbeiten und seine Meinung darüber, weshalb der Film ein so geliebter Weihnachtsklassiker ist", lautet es weiter. Fans, die sich für ein V.I.P.-Ticket entscheiden, bekommen zudem die Möglichkeit, ein gemeinsames Foto mit dem Schauspieler zu knipsen.

Auch Macaulay ließ seine Freude über die bevorstehende Tour auf Instagram verlauten: "Schaut euch mit mir den originalen 'Kevin – Allein zu Haus'-Film an und habt am Ende mit mir ein ausführliches Q&A." Die Fans des Franchise und des Schauspielers sind völlig aus dem Häuschen über diese Gelegenheit. "Großartig, ich bin begeistert" und "Ich habe mir noch nie für irgendetwas in meinem Leben schneller Tickets gekauft", kommentieren nur zwei von vielen Nutzern. Ein weiterer scherzt: "Er wird diesen Film so satt haben, wenn die Tour vorbei ist."

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

