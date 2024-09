Tom Cruise filmt Stunt in Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg

Tom Cruise (62) hat im britischen Oxfordshire die letzten nervenaufreibenden Szenen für Mission: Impossible 8 gedreht. Dazu gehörte unter anderem auch ein Stunt in einem Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Schauspieler, der sich erneut in die Rolle des Ethan Hunt begab, zeigt sich auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, dabei von seiner gewohnt furchtlosen Seite, auch wenn seine Körpersprache zeitweise seinen Respekt vor der gefährlichen Szene erahnen lässt. Gekleidet in die ikonische Lederjacke seiner Figur steigt Tom in das Cockpit des Doppeldeckers und hebt ab.

Obwohl Tom bereits seit 1994 eine Pilotenlizenz und mehrere Flugzeuge besitzt, sorgten die Dreharbeiten für sichtbare Anspannung bei dem Action-Star. Ein Insider sagte gegenüber The Sun: "Tom hatte Anfang des Jahres angefangen, das Fliegen eines Boeing-Stearman-Doppeldeckers für seine große Stuntszene in 'Mission: Impossible 8' zu lernen." Für den neuen Teil der erfolgreichen Filmreihe kehren neben Tom noch weitere bekannte Gesichter zurück, darunter Simon Pegg (54), Ving Rhames (65) und Hayley Atwell (42).

Die Dreharbeiten zu diesem lang erwarteten achten Teil der "Mission: Impossible"-Reihe verliefen alles andere als reibungslos. Ursprünglich sollte der Film zeitgleich mit "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" gedreht werden, der an den Kinokassen über 465.000 Euro einspielte. Doch Streiks und technische Probleme führten zu mehreren Unterbrechungen der Produktion, die sich von März bis Dezember 2022 und ab März 2024 erstreckte. Neben Oxfordshire wurden weitere Szenen an verschiedenen Orten in Großbritannien, darunter Derbyshire und London, aufgenommen. Das Release-Datum wurde nun auf den 23. Mai 2025 verschoben.

Getty Images Tom Cruise beim Stunt im Stade de France, Olympia, August 2024

Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon Simon Pegg und Tom Cruise bei einem Film-Event

