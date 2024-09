Vor Trennung: Diese große Veränderung planten Coupleontour

Coupleontour wird es in Zukunft nicht mehr geben – Nessi (27) und Ina (28), die hinter dem gemeinsamen Projekt stehen, haben sich getrennt. Über diesen traurigen Schritt sprechen die Influencerinnen jetzt ausführlich in einem YouTube-Video. Für ihre gemeinsame Zukunft hatten die beiden vor ihrer Trennung noch einiges geplant. "Eigentlich wollten wir ja nach Köln ziehen, das war die große Veränderung, die wir geplant haben", erklärt Nessi. Die beiden seien dann auch tatsächlich zu Besuch in die Stadt am Rhein gefahren. "Dann haben wir uns angeguckt und waren so: 'Was machen wir hier eigentlich?'", erinnert sie sich.

Die Mütter einer Tochter hätten sich lange Zeit nicht eingestehen wollen, dass sich die Dinge zwischen ihnen geändert hatten. Schließlich hätten sie dann doch das Gespräch gesucht. "Dann meinte ich zu Ina: 'Bist du dir sicher, dass wir das jetzt einfach so machen sollten? Wollen wir eigentlich zusammen hierherziehen?' Und dann haben wir irgendwie beide 'Nein' gesagt", schildert Nessi. Beide hätten für sich insgeheim gewusst, dass dieser große Schritt nicht der richtige gewesen wäre – dennoch habe ihnen lange der Mut gefehlt, diese Sorgen auch zu äußern.

Nessi und Ina waren acht Jahre lang ein Paar, drei Jahre davon sogar verheiratet. Kurz nach der Hochzeit erlebte das Paar jedoch einen Schicksalsschlag: Ina erlitt einen schweren Schlaganfall. Während die YouTuberin im Krankenhaus lag und nicht ansprechbar war, brachte Nessi ihre Tochter Olivia zur Welt. Mittlerweile konnte sich Ina von dem Schlaganfall erholen, doch die Folgen belasten sie bis heute.

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

