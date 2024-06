Coupleontour-Ina hat nach Schlaganfall noch zu kämpfen!

Vor knapp zwei Jahren erlitt die Influencerin Ina einen schweren Schlaganfall. Seit geraumer Zeit gewährt die Content Creatorin auch wieder Einblicke in ihr Leben und lässt die Fans auch an ihren körperlichen Fortschritten teilhaben. In einem TikTok-Clip verrät sie aber nun, dass sie noch immer unter den Folgen der Apoplexie zu leiden hat. "Ich bin jetzt nicht mehr die Frau von früher, die mit ihren langen blonden Haaren durch den Garten gehüpft ist, und das tut mir richtig doll weh", gibt sie offen preis.

Ina gibt offen zu, dass ihr Körper nicht mehr der gleiche ist wie vor dem Schicksalsschlag: "Ich habe zwei Beine, aber ich weiß nicht, ob sie mich wirklich immer halten können. Ich kann zwar lachen und habe verschiedene Mimiken im Gesicht, aber manchmal macht mein Gesicht andere Reaktionen, als ich eigentlich möchte." Dennoch bleibt die gebürtige Brandenburgerin positiv. "Aber ich bin meinem Körper total dankbar, was er tagtäglich für mich leistet", betont sie.

Ina und ihre Frau Vanessa lassen ihre Fans seit Jahren an ihrem Leben via Social Media teilhaben. 2021 heirateten die beiden und verkündeten rund ein Jahr später Vanessas Schwangerschaft, die mithilfe einer Samenspende zustande kam. Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter erlitt die damals 26-Jährige dann einen Schlaganfall. Sie lag sogar für kurze Zeit in einem künstlichen Koma.

