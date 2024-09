Alles für seine Ex J.Lo? Ben Affleck zeigt sich in Bestform

Auf einem Schnappschuss, der Mirror vorliegt, präsentiert sich Ben Affleck (52) in Bestform – und zeigt eine schlankere Figur, während die Gerüchteküche um eine mögliche Wiedervereinigung mit seiner Ex Jennifer Lopez (55) weiter brodelt! Der Schauspieler wurde kürzlich in Los Angeles gesichtet, wo er in einem lässigen, khakifarbenen Hemd, grauem T-Shirt und beigen Chinos unterwegs war. Trotz der Scheidung von Bennifer wurden die beiden vor wenigen Tagen angeblich händchenhaltend und beim Küssen erwischt – was bei Fans Hoffnung auf ein erneutes Liebes-Comeback weckte. Doch Berichten zufolge klären die beiden gerade nur die letzten Details ihrer Scheidung.

Obwohl Ben und J.Lo getrennte Wege gehen, schürten gemeinsame Fotos mit ihren Kindern bei den Fans die Spekulationen über eine mögliche Wiedervereinigung. Ein Insider verriet jedoch gegenüber People, dass es sich bei den harmonischen Bildern lediglich um einen Familienausflug handelte: "Sie kamen alle zu einem lustigen Mittagessen zusammen, damit die Kinder abhängen konnten." Während der "Batman"-Darsteller nach dem Treffen in seine Junggesellenbude zurückkehrte, sorgte J.Lo versehentlich für weiteren Gesprächsstoff. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete ihr Beauty-Label versehentlich ein Bild, auf dem die "Jenny From the Block"-Interpretin stolz eine Kette mit der Aufschrift "Ben" trug. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten, doch das Bild wurde schnell wieder gelöscht.

Ben und Jennifer sind zwar offiziell getrennt, doch scheint der Schauspieler nach wie vor an seine Ex gebunden zu sein – und das nicht nur emotional. Nachdem die Pop-Diva im August die Scheidung ohne Anwalt und ohne Ehevertrag eingereicht hatte, warnen Insider-Berichte nun, dass der fehlende Ehevertrag zum Problem werden könnte, vor allem für Ben. "Weil es keinen Ehevertrag gibt, hängt der reibungslose Ablauf der Scheidung davon ab, wie nett sie zueinander sind", verriet eine Quelle OK! Magazine. "Er hat keine andere Wahl, als zu versuchen, so zivilisiert wie möglich mit J.Lo umzugehen. Wenn er sich nicht so verhält, wie sie es erwartet, wird sie es ihm noch schwerer machen", erklärte der Informant weiter.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2024

