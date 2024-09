Trotz Scheidung: J.Lo und Ben Affleck zeigen sich gemeinsam

Damit hat wohl keiner gerechnet! Jennifer Lopez (55) reichte vor wenigen Wochen ihre Scheidung von Ben Affleck (52) ein. Wie aktuelle Fotos jetzt zeigen, wurden die Sängerin und der Schauspieler aber erstmals seit Bekanntwerden der Trennung bei einem gemeinsamen Ausflug gesichtet. Zusammen mit J.Los Zwillingen Emme (16) und Max (16) sowie Bens Kids Fin (15) und Samuel (12) besuchten die beiden das Beverly Hills Hotel – und schienen dabei nicht besonders angetan von der Anwesenheit des Ex-Partners zu sein.

Weitere Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, lassen vermuten, dass der "Gone Girl"-Darsteller und die 55-Jährige ein sehr angespanntes Gespräch führten. J.Lo wischte sich dem Anschein nach zu einem späteren Zeitpunkt sogar ein paar Tränen aus dem Gesicht. Dabei fiel auf: Die "Jenny from the Block"-Interpretin trug ihren Verlobungsklunker am kleinen Finger, während sie einen Ring mit dem Namen "Jennifer" an dem Finger trug, wo einst ihr Ehering zu sehen war.

Ben und J.Lo verbrachten die gemeinsame Zeit wohl zum Wohle ihrer Kids. Denn Berichten zufolge soll der 52-Jährige total zufrieden seit dem Ehe-Aus sein – und seiner Noch-Ehefrau nicht hinterhertrauern. "Er ist so glücklich darüber, jetzt frei zu sein", verriet ein Insider gegenüber NewsNation und fügte hinzu: "Sie könnte alle Rachekleider dieser Welt tragen, sie könnte nackt über den Red Carpet laufen – ihn würde das völlig kaltlassen."

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2023

