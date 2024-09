Eva Mendes traf Ryan Gosling erstmals zufällig in Flugzeug

Eva Mendes (50) war kürzlich in Drew Barrymores (49) Talkshow "The Drew Barrymore Show" zu Gast, um ihr neues Kinderbuch "Desi, Mami und die nie endenden Sorgen" zu promoten. Dabei enthüllte sie ein überraschendes Detail über ihre Beziehung zu Ryan Gosling (43), mit dem sie zwei Töchter hat. Anders als viele angenommen hatten, lernten sich Eva und Ryan nicht am Set ihres Films "The Place Beyond The Pines" im Jahr 2011 kennen, sondern trafen sich erstmals in einem Flugzeug.

Diese romantische Enthüllung kam ans Licht, als ein Fan in Drews Show nach dem ersten Treffen des Paares fragte. Laut Eva war es ein zufälliges Zusammentreffen, das lange vor ihrer gemeinsamen Arbeit an dem Film stattfand. Weitere Details behielt sie lieber für sich. Im Gespräch kam die 50-jährige Schauspielerin dafür auch auf ihre Karrierepause zu sprechen, die sie seit 2014 einlegt. Eva erklärte dazu, sie habe sich zurückgezogen, um sich komplett auf die Erziehung ihrer Kinder konzentrieren zu können.

Über ihre Entscheidung, die Schauspielerei aufzugeben, um eine präsente Mutter für ihre Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee zu sein, verriet sie: "Ich wusste, dass meine Kinder nur einmal klein sein würden und was ich jetzt tue oder nicht tue, wird ihr ganzes Leben beeinflussen". Eva erzählte außerdem, dass sie in den letzten Jahren dennoch häufig Angebote aus Hollywood erhalten habe – die Rolle als Mutter bleibe ihr jedoch stets wichtiger. Ihr neues Buch markiert nun Evas Rückkehr ins Rampenlicht, wenn auch auf eine neue Weise.

Instagram / evamendes Eva Mendes mit ihrem Buch "Desi, Mami, and the Never-Ending Worries"

MEGA Eva Mendes im Mai 2019

