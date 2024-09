Halle Berry unterstützt ihre Kids bei ihrer Eigenständigkeit

Halle Berry (58) gewährte jüngst intime Einblicke in ihre Rolle als Mutter. Die Oscar-prämierte Schauspielerin, die aktuell für ihren neuen Film "Never Let Go: Lass niemals los" wirbt, thematisierte bei einer Podiumsdiskussion in New York City die Erziehung ihrer beiden Kinder, Tochter Nahla Ariela (16) und Sohn Maceo-Robert (10). Halle betonte, dass sie sich selbst nicht als gluckenhaft betrachte: "Ich bin eine ziemlich beschützende Mutter, aber ich denke nicht, dass ich zu überfürsorglich bin." Zudem habe sie keine übermäßigen Erwartungen an ihre Kinder: "Ich will einfach nur, dass sie sie selbst sind".

Im Gespräch erläuterte die 58-Jährige weiter, dass sie nicht erwarte, dass ihre Kinder die gleichen Lebensentscheidungen treffen oder sich zu Klonen ihrer selbst entwickeln. "Meine Aufgabe ist es, Raum für sie zu schaffen, sie zu fördern, ihnen Möglichkeiten zu bieten und sie dann ihre eigenen Entscheidungen treffen zu lassen", fügte die Schauspielerin hinzu. Durch die Rolle in "Never Let Go: Lass niemals los" sei ihr klar geworden, wie sehr sie ihren Instinkten als schützende Mutter vertraue. Es sei ihr wichtig, ihre Kinder auf ihrem individuellen Lebensweg zu unterstützen.

Die Schauspielerin erklärte weiter, dass sie nicht ausschließlich als Mutter, sondern auch als Künstlerin und Frau von ihren Kindern wahrgenommen werde. "Ich liebe es, dass meine Kinder wissen, dass ich ich bin", betonte sie. "Bevor ich Mutter wurde, war ich ich, und ich versuche, diese Verbindung nicht zu verlieren. Mutter zu sein ist ein wunderbarer Teil von mir, aber eben nur ein Teil."

PPI/©2015 RAMEY PHOTO Halle Berry mit ihren Kindern, 2015

Getty Images Mark Wahlberg und Halle Berry bei der Premiere von "The Union", August 2024

