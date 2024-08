Diese Showbusiness-Regeln hat Halle Berry für ihre Kinder

Halle Berry (58) ist eine erfolgreiche Schauspielerin – wenn irgendwann eines ihrer beiden Kinder Nahla und Maceo in ihre Fußstapfen treten möchte, wird ihnen die Bekanntheit ihrer Mutter aber wohl keine Hilfe sein. Im Interview mit People verrät der Hollywoodstar nämlich nun eine ihrer Erziehungsregeln: Sie müssen es alleine schaffen! "Wenn meine Kinder zu mir kämen und sagten, sie wollten eine Karriere im Showbusiness machen, würde ich ihnen sagen: 'Macht es so, wie ich es gemacht habe. […] Ich hatte keine Vetternwirtschaft. Niemand hat mir geholfen. Ich musste alles von der Pike auf lernen", stellt sie klar.

Damit wolle sie ihren Kids nichts Böses – ganz im Gegenteil! Die 58-Jährige sei der Meinung, ohne eigene Arbeit und Durchhaltevermögen habe man keine Chance – auch nicht als Kind einer berühmten Schauspielerin. "Sie müssten es genauso machen. Sie müssten ihren Beitrag leisten, ein Handwerk erlernen, hart arbeiten und es sich selbst erarbeiten", ist Halle sich sicher und betont: "Wenn sie ihre Karriere auf diese Weise aufbauen, gehört sie immer ihnen. Niemand kann sie ihnen wegnehmen. Das ist es, was sie tun müssen."

Ihr eigener Traum, Schauspielerin zu werden, führte die gebürtige US-Amerikanerin mit 23 Jahren aus ihrer Heimatstadt Cleveland nach New York. Der Weg die Karriereleiter nach oben war hart – mit großen Rollen in X-Men, "Catwoman" und James Bond schaffte sie aber den großen Durchbruch. Im Moment steht allerdings weder ihre eigene noch eine zukünftige Karriere ihres Nachwuchses im Fokus: Sie befindet sich mitten in einem Sorgerechtsstreit um ihren jüngeren Sohn. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, beantragte Halle nun das alleinige Sorgerecht. Ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (58), dem Vater des Jungen, warf sie darin "turbulentes und schädliches Verhalten" vor und erklärte, dass ihr Sohn dadurch erhebliche Verhaltens- und Lernprobleme entwickelt habe.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

MEGA Maceo Robert Martinez und seine Mutter Halle Berry

