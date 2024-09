Kate Winslet musste für neuen Film Kräuterzigaretten rauchen

Kate Winslet (48) hat ein Hollywood-Geheimnis enthüllt, das buchstäblich stinkt. Während ihres Auftrittes in "Virgin Radio Show", in dem sie über ihren neuen Film "Die Fotografin" sprach, verriet sie, dass am Filmset übelriechende Kräuterzigaretten ihr Dauerrequisit gewesen seien. In dem Streifen verkörpert Kate die Kriegsfotografin Lee Miller, für deren realistische Darstellung die Oscar-Preisträgerin beim Dreh zur Kettenraucherin avancieren musste. Um kein Nikotin zu konsumieren, habe sich Kate für Zigaretten aus Kräutern entschieden: "Kräuterzigaretten riechen wirklich nicht gut. Sie riechen ein bisschen wie brennender Kot." Der ungewöhnliche Geruch habe sich auch am Set ausgebreitet – die Dreharbeiten seien ihr deshalb nicht immer angenehm in Erinnerung geblieben.

In "Die Fotografin" wendet sich Regisseurin Ellen Kuras dem Leben von Lee Miller während des Zweiten Weltkriegs in Europa zu. Kate beleuchtete im Radiointerview die dunklen Kapitel im Leben der Fotografin: Nach dem Krieg habe Miller an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten und zur Bewältigung schließlich zum Alkohol gegriffen. In den 1950er-Jahren sei sie sogar vom britischen Geheimdienst als mögliche sowjetische Spionin verdächtigt worden. Die etwas ungewöhnliche Geruchsatmosphäre am Set des Streifens war also Teil einer komplexen Hintergrundgeschichte.

Hinter Kate liegt eine beeindruckende Karriere: Sie darf sowohl einen Emmy als auch einen Golden Globe sowie einen Oscar irh eigen nennen. Ein Preis fehlt ihr allerdings noch, um zur exklusiven Riege der EGOT-Gewinner zu gehören: ein Tony Award. Ein neues Broadway-Abenteuer scheint für die vielbeschäftigte Mutter von drei Kindern lediglich eine Frage der Zeit zu sein, denn Lust auf Theater habe sie allemal.

Kate Winslet und ihr Mann Abel Smith

Kate Winslet, Filmstar

